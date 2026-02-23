今日23日、北海道では、日本海側を中心に台風並みの暴風が吹き荒れています。30m/s超えの最大瞬間風速を観測している所もあり、夕方まで暴風と高波に警戒が必要です。なお、今日23日は雪解けが急速に進むおそれがあるため、融雪による低い土地の浸水やなだれなどにも注意してください。

今日23日 北海道で台風並みの非常に強い風 夕方まで暴風・高波に警戒

今日23日は発達した低気圧が沿海州を進んでおり、北海道付近では等圧線の間隔が非常に狭くなっています。このため北海道の日本海側を中心に台風並みの暴風となっている所があり、正午までの最大瞬間風速は、羽幌町焼尻で31.0m/s(南西 10時34分)、利尻町沓形で30.3m/s(南南西 11時02分)、利尻空港で30.3m/s(南南東 4時14分)を観測しています。





北海道では、今日23日夕方にかけて、日本海側を中心に南または南西の風が非常に強く吹き、日本海北部の海は大しけとなるでしょう。暴風と高波に警戒が必要です。低気圧の発達の程度や進路によっては、警戒の期間や地域が拡大する可能性があります。また、北海道では、今日23日は平年よりかなり気温が高くなり、雨が降るため雪解けが急速に進むおそれがあります。融雪による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水、なだれなどにも注意してください。なお、流氷の動きも激しくなるため注意が必要です。

「非常に強い風」とは?

気象庁では、風の強さと吹き方について、具体的なイメージで分かってもらえるよう、様々な表現をしています。



「非常に強い風」とは、平均風速が20m/s以上30m/s未満の風を表しています。時速だと、およそ70km〜110kmで、高速道路の自動車並みの速さです。これは、何かにつかまっていないと立っていられないような風で、車は通常の速さで運転するのが困難になります。このような風が吹くと、屋根瓦や看板が落下したり、飛散したりする恐れもあります。なお、瞬間風速は平均風速の1.5倍程度になることが多く、時には3倍以上になることもあります。



飛来物によって負傷する可能性がありますので、屋外での活動は警戒が必要です。非常に強い風が予想される場合には、植木鉢など飛ばされやすい物は屋内にしまいましょう。