タレントの上沼恵美子（70）が、23日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。オリンピックで活躍したアスリートの印象を語った。

同番組冒頭、ミラノ・コルティナ冬季五輪で印象を残した選手について語った上沼だったが、「ここだけの話、オリンピック選手って、ええ人はええけど悪いのは悪いな」と内緒話へ。

自身の番組で共演したアスリートについて「なんじゃありゃって言うのと、大好きになる人」の極端に分かれると解説した。

そして好きになった選手の例として「綺麗な石川佳純さん。石川さんなんてどんなにええか」と、元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダリストの石川佳純さんを絶賛。当時石川さんを取り上げたドキュメンタリー番組の放送があったといい、直前に視聴し涙した心境と相まって、直接会うと「綺麗だし感じええし、ひゃーっと思って」感激したという。

また「古くはヤワラちゃん」と告白。柔道女子48キロ級で五輪5大会連続メダルの谷亮子さんについて、「結婚式に呼んでもらったんやけど、仕事で行かれへんかったら、引き出物じゃないものを送ってくれた」と回想。「ヤワラちゃんが全部自分で買ってきたものを、段ボールに入れて送ってくれた。凄い愛のあるお返しでしょ」と褒めた。

「だから“金メダルを取っておめでとう”って言って、ダイヤをあげた」と告白。スタジオでは驚きの声が上がる中、「ちっちゃいけど、ダイヤのネックレス。“金は取ったけどダイヤは取ってないでしょ？”言うてあげてん。気前ええでしょ？私を喜ばせとけ、得するぞ」と自画自賛し笑いを誘っていた。