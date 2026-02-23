【ソフトバンク】本拠地隣接の施設でWBCのパブリックビューイングを開催　日本戦全試合で開催予定

プロ野球・ソフトバンクは23日、WBCの日本戦において、本拠地隣接の「BOSS E・ZO FUKUOKA」内の「MLB café FUKUOKA」でパブリックビューイングを開催すると発表しました。

会場となる「MLB café FUKUOKA」は、日本で唯一のMLB公認レストラン。120インチ超の大スクリーンを擁しており、臨場感のある音響で観戦を楽しむことができます。また、MLB公式グッズストアも併設しておりWBCグッズも販売。スタジアムフードを再現した本場の味も楽しめるということです。

開催日時は、東京プールの日本戦全試合となる日程の19:00〜22:00。以降、日本が勝ち上がった場合は、日本が出場する試合のライブビューイングを予定しており、試合終了まで楽しむことができるとのことです。

■開催日時（日本時間）

・3月6日（金）19:00〜22:00 チャイニーズ・タイペイ戦

・3月7日（土）19:00〜22:00 韓国戦

・3月8日（日）19:00〜22:00 オーストラリア戦

・3月10日（火）19:00〜22:00 チェコ戦

・3月15日（日）10:00〜試合終了まで（準々決勝）※・3月16日（月）9:00〜試合終了まで（準決勝）※・3月17日（火）9:00〜試合終了まで（準決勝）※・3月18日（水）9:00〜試合終了まで（決勝）※※準々決勝以降は日本が勝ち上がった場合に日本戦のみ実施