62歳で貯金は200万円「長生きしたらお金が足りなくなるかも」女性の不安
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月26日に回答があった埼玉県在住62歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：62歳女性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：埼玉県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：400万円
現在の預貯金：100万円、リスク資産：100万円
これまでの年金加入期間：不明
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：5万9000円（繰り上げ受給）
老齢厚生年金（厚生年金）：7万円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「10年後、20年後の生活を考えたときに不安を感じる」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「現在の経済的な状況は普通だが、今後の物価の上昇次第で対応できなくなる可能性がある。また10年後、20年後の生活を考えたときに不安を感じる」と語っています。
ひと月の支出は「約12万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「年金で足りない支出は、貯蓄から引き出して賄っている」年金で足りない支出がある場合については「貯蓄から引き出して」賄っているという投稿者。
年金生活においては「日々節約に気を使っているが、たまに国内の日帰り旅行に行くことを楽しみにして、節約が苦にならないようにしている」そう。
例えば「広告売り出し日などのセールを開催している日を狙って、まとめ買いをしてストックする。ポイ活をして貯まったポイントを活用して現金の減りをおさえる」など工夫をしているとあります。
「急な出費に耐えられるほどの貯蓄がない」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「NISAやiDeCoなど、資産形成に時間のかかる投資を若いうちから始めておけばよかった。勤務先以外に副業をして収入源を複数持つべきだった。また大手キャリアの高い携帯代や、使っていないのに延々と課金されるサブスクなど、固定費の見直しを行うべきだった」と回答。
今の生活での不安については「最近どんどん物価が上昇しており、年金で生活費が賄い切れるかどうか。けがや病気など急な出費に耐えられるほどの貯蓄がないことも気になっている。また健康で長生きした場合、老後のお金が足りなくなってしまうかもしれない」とコメント。
一方で「定年退職してまとまった時間ができたため、趣味に使える時間が増えたこと」は喜ばしいと投稿者。「仕事しているときにはできなかったウォーキングが毎日の習慣になった」と今の生活のリフレッシュ方法も教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)