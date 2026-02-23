「大人の色香」「眼差しえぐい」亀梨和也、40歳誕生日の前日ショット！「なんだこれかっこよすぎる」
元KAT-TUNの亀梨和也さんは2月22日、自身のInstagramを更新。40歳誕生日前日のオフショットを披露しました。
【写真】亀梨和也、「大人の色香」オフショット！
2月23日は亀梨さんの40歳の誕生日。コメントでは「あと52分で40代………ええ？」「大人の色香。本当にいい顔になったな亀梨くん」「眼差しえぐい」「ついに40歳だね！！」「これからもずっと大好きです」「めっちゃかっこいい」「なんだこれかっこよすぎる」など祝福と称賛の声が多数寄せられています。
「あと52分で40代………ええ？」亀梨さんは「Another cut」とつづり、10枚の写真を投稿。雑誌のオフショットで、白いシャツにベージュのアウターを羽織り、ブラウンのパンツにローファーという春らしいコーディネートを披露しています。
