元KAT-TUNの亀梨和也さんは2月22日、自身のInstagramを更新。40歳誕生日前日のオフショットを披露し、反響を呼んでいます。

元KAT-TUNの亀梨和也さんは2月22日、自身のInstagramを更新。40歳誕生日前日のオフショットを披露しました。

【写真】亀梨和也、「大人の色香」オフショット！

「あと52分で40代………ええ？」

亀梨さんは「Another cut」とつづり、10枚の写真を投稿。雑誌のオフショットで、白いシャツにベージュのアウターを羽織り、ブラウンのパンツにローファーという春らしいコーディネートを披露しています。

2月23日は亀梨さんの40歳の誕生日。コメントでは「あと52分で40代………ええ？」「大人の色香。本当にいい顔になったな亀梨くん」「眼差しえぐい」「ついに40歳だね！！」「これからもずっと大好きです」「めっちゃかっこいい」「なんだこれかっこよすぎる」など祝福と称賛の声が多数寄せられています。

39歳のバースデーショットを公開！

2025年3月の投稿では、さまざまな場所で祝福された39歳のバースデーショットを公開している亀梨さん。大きな黒いバースデーケーキの隣でウインクをする姿やメキシコのソンブレロハットをかぶった姿などを披露しています。今年も40歳のバースデーショットの投稿に期待したいですね！(文:福島 ゆき)