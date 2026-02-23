オサムグッズ×「コンバース」がコラボ！ レトロな総柄デザインの“オールスター”など展開
「コンバース」は、2月24日（火）から、イラストレーター原田治氏が手がける“OSAMU GOODS（オサムグッズ）”とコラボレーションしたモデルを、「コンバース」取扱各店舗で発売する。
【写真】クラシックなデザインがすてき！ 直営店限定モデルも
■ファミリーペアで楽しめる
今回50周年を迎えたOSAMU GOODSのアニバーサリーイヤーを記念して発売されるのは、おなじみのキャラクターをデザインに落とし込んだファミリーペアモデル。
直営店限定モデルの「ALL STAR AGED OX／OSAMU GOODS」は、生成りがかったオフホワイトに全体をまとめ、左足にジル＆ジャックのアート、ライニングに「OSAMU GOODS」ロゴと「50th Anniversary」のテキストをプリントしている。
また、キャラクターと筆記体ロゴを全面にプリントした総柄デザインの「ALL STAR AGED PT HI／OSAMU GOODS」も展開。パステル調の配色でまとめることでOSAMU GOODSらしいやわらかな世界観を表現しており、レトロな印象の1足に仕上げている。
さらに、ファミリーペアで楽しめるベビー用の「BABY ALL STAR V−1／OSAMU GOODS」などが用意されるほか、カスタマイズサービスにもOSAMU GOODSデザインが登場。なおコラボアイテムは、段ボール地をベースにしたオリジナルカートンで提供される。
