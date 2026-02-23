お笑い芸人の猫ひろしさんが、自身のインスタグラムを更新。

「大学院修士課程」を「無事に修了決定」である事を明かしました。



猫ひろしさんは「大学院修士課程 無事に修了決定」「やったー！あとは、無事修了式をむかえるだけだ。」と、投稿。



続けて「順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科の２年間、特に後半の１年間の研究は本当に修行だった。色んな体験ができた学生生活。ありがとうございました。147センチの自分がもっと小さく思えた2年だったな。」と、記しました。





そして「新しい世界に入り、そこで学ぶということは、本当アドベンチャーだった。ただ、自分1人で生きてるんじゃなく、いろんな方々に助けてもらって生きてる事がわかって、それは収穫だった。」と、明かしました。





猫ひろしさんは「お金払って、好きな事を学びに行ったんだけど、お金払って修行させてもらった２年間だった。」と、投稿。



続けて「僕の研究は、18年間の競技データと生理指標をもとに、加齢に伴い最大酸素摂取量が低下する中でも、マラソン記録を維持・向上できた要因を運動生理学的に分析するという内容でした。」と、記しました。

そして「教授や先輩方、友達、家族に支えてもらいながら、できた論文だった。」「最終発表が無事終わり、その夜に２時間ボーッとしながら走る。とにかく無事に修士論文が完成できてよかったことを噛み締めた。」と、振り返りました。









猫ひろしさんは「この後何しようかな？家族旅行、読書、Netflix鑑賞、ライブ鑑賞、ネタ作り、東京マラソン自己ベスト更新、やりたい事がいくつもある。いいことだな。そういう気持ちになれるのも、どうにか提出できたからだな。」と、投稿。



続けて「仕事と練習は続くけど、しばらくは頭を空っぽにしたい。」「でも本当嬉しい。」と、綴りました。

そして「僕に順天堂大学大学院を紹介してくれた、お風呂教授の石川泰弘先生にお礼の連絡をしたところ、『これからが本当の勉強です。頑張ってくださいね。』と言われて身が引き締まった。」と、記しました。







猫ひろしさんは「そうだな。また頑張ろう。まずは3月1日の東京マラソン2026で意地でも自己ベストを更新する！全てをぶつけて走ります！やれるでしょ！」「そして3月27日（金）に久しぶりに行う、僕主催のお笑いライブ」「どうやったら年齢を重ねても高い競技力を維持・向上できるのか？を笑いを交えながらきちんと発表したいと思います。」と、投稿。



続けて「本当に２年間挑戦してよかった。」「走って記録してきた18年間を客観的に振り返れたことは財産だし、そのことを順天堂大学大学院で学べたことは、本当に良かった。」「ありがとうございました！」「大学院で教えてもらったことを、いろんな場所で発表できるように、これからもしっかり勉強して、お笑いやって、走って、マイペースにやっていこう。」と、その思いを綴っています。





