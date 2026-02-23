Ãæ¹ñ¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎÅ±ÇÑÍ×µá¡¡ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Î°ãË¡È½·è¼õ¤±
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ãË¡È½·è¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Ï23Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡ÖËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ø¤Î°ìÊýÅª¤Ê´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤ë¡×¤È¤ÎÊóÆ»´±ÃÌÏÃ¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¹ñºÝËÇ°×¥ë¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊÆ¹ñÆâË¡¤Ë¤â°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¤ÎÅö»ö¼Ô¤ÎÍø±×¤Ë¤â¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÈ½·è¤ÎÆâÍÆ¤ä±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´ÌÌÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡ÊÂåÂØ´ØÀÇ¤Ê¤É¡Ëº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¡¢¼«¹ñ¤ÎÍø±×¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï4·î½é¤á¤Ë¤âËÌµþ¤Ç½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£ÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¤Î¥°¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤½¤ì¤Û¤É±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£