津田健次郎、“母”との2ショット「目元が似てますね！」「優しいお顔立ちが素敵」
声優・俳優の津田健次郎が23日までに更新されたフジテレビ水10ドラマ『ラムネモンキー』（毎週水曜 後10：00）に登場。作中で母役の高橋惠子との2ショットが公開された。
【写真】「目元が似てますね！」“母”との2ショットが公開された津田健次郎
同作の主人公は吉井雄太（通称ユン／反町隆史）、藤巻肇（通称チェン／大森南朋）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の3人。中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生だが、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。ひさびさに再会した3人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す「1988青春回収ヒューマンコメディー」。作中で高橋は紀介の母・菊原祥子を演じている。
インスタグラムでは、紀介と祥子が仲良く並んだ“親子”オフショットがアップされた。この投稿に「思った以上にお二人似てますね!!優しいお顔立ちが素敵」「輪郭や目元が似てますね」「目元が似てますね！」といった声が寄せられた。
【写真】「目元が似てますね！」“母”との2ショットが公開された津田健次郎
同作の主人公は吉井雄太（通称ユン／反町隆史）、藤巻肇（通称チェン／大森南朋）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の3人。中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生だが、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。ひさびさに再会した3人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す「1988青春回収ヒューマンコメディー」。作中で高橋は紀介の母・菊原祥子を演じている。
インスタグラムでは、紀介と祥子が仲良く並んだ“親子”オフショットがアップされた。この投稿に「思った以上にお二人似てますね!!優しいお顔立ちが素敵」「輪郭や目元が似てますね」「目元が似てますね！」といった声が寄せられた。