23日（月）は関東で春一番、5月並みの汗ばむ陽気に。

【23日（月）天皇誕生日の天気】

日本付近を寒冷前線が通過し、次第に高気圧が張り出してきています。午後は天気が回復して、晴れるところが多くなりそうです。ただし、各地で強い風に注意が必要です。低気圧に近い北海道では、夕方にかけて暴風に警戒してください。夜は気温が下がって、日本海側で雪の降るところがありそうです。また、関東では低気圧に向かう南風が強まり、春一番が吹きました。正午までの最大瞬間風速は千葉市で20.8メートル、横浜市で16.4メートル、東京都心で14.2メートル。気温も各地で20℃以上になっています。沿岸部では昼過ぎにかけて、にわか雨にお気をつけください。一方、西日本や日本海側の地域では、前線通過後に北〜西の風が強まっています。前日より気温が大幅に低くなるため、寒暖差に注意が必要です。

【予想最高気温】（前日差）

全国的に朝より夜の方が気温が低くなるでしょう。

札幌 6℃（-3）

仙台 15℃（-1）

新潟 11℃（-8）

東京 23℃（＋5）

名古屋 18℃（-2）

大阪 18℃（-3）

鳥取 13℃（-8）

福岡 14℃（-9）

【週間予報】

■西日本

24日（火）は午後から天気が崩れ、25日（水）にかけて広く雨が降る見込みです。26日（木）はいったん天気が回復しますが、27日（金）は再び広く雨になるでしょう。気温は平年より高い状態が続く見込みです。

■札幌〜名古屋北海道では晴れる日が多く、気温も高めで穏やかな一週間になりそうです。東北〜関東、東海では25日（水）は広く雨が降る見込みです。東京では最高気温が13℃止まりで、冷たい雨になるでしょう。関東では26日（木）もぐずついた天気が続き、27日（金）〜28日（土）は再び広い範囲で雨になる見込みです。太平洋側では空気が潤いそうです。