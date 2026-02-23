ＭＬＢのオープン戦が２２日（日本時間２３日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。カブス・鈴木誠也外野手（３１）はジャイアンツ戦に「３番・中堅」で先発出場し、２打数１安打。初回に二塁の頭を越えるヒットも自身の二塁憤死と前の走者のミスもあって“三重殺”となる珍プレーもあったが、ＷＢＣ日本代表に合流する前ラストの実戦を無事に終えた。

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）はブルワーズ戦に「３番・一塁」で先発出場。２度目のオープン戦は２打数無安打だった。村上は米国で残り３試合に出場後、侍ジャパンに合流予定だ。この日のそれぞれの試合結果は以下の通り。

◆オープン戦（２２日）

ドジャース５―１パドレス

ジャイアンツ４―２カブス

ガーディアンズ６―０アスレチックス

マリナーズ１４―８レッズ

レンジャーズ９―５ロッキーズ

Ｗソックス５―２ブルワーズ

エンゼルス１０―９Ｄバックス

ロイヤルズ７―３ブルワーズ

Ｒソックス１１―１０ブルージェイズ

カージナルス６―５アストロズ

メッツ６―４ヤンキース

タイガース４―４オリオールズ

パイレーツ７―４レイズ

パイレーツ４―３フィリーズ

ツインズ８―１ブレーブス

ナショナルズ１６―８マーリンズ