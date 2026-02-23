スペースXが50時間で3回連続打ち上げ　スターリンク衛星を合計82機投入

スペースXは日本時間2026年2月20〜22日にかけて、フロリダ州とカリフォルニア州の2拠点から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを相次いで打ち上げ、スターリンク（Starlink）衛星合計82機を所定の軌道へ投入しました。いずれも第1段ブースターの海上回収に成功しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 10-36）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年2月20日 10時41分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Starlink衛星 29機（Starlink Group 10-36）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1077）は今回が26回目の飛行で、これまでにCrew-5、GPS III SV06、Inmarsat I6-F2、Intelsat G-37、CRS-28、NG-20、TD7、そしてスターリンクミッション19回に使用されてきました。打ち上げ後、第1段ブースターはバハマ沖の大西洋上に待機していたドローン船「Just Read the Instructions（JRTI）」への着艦に成功しました。バハマ沖への着艦は、2025年2月に試験的に実施されて以来、通常ミッションとしては今回が初めてとなります。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 17-25）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年2月21日 18時04分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Starlink衛星 25機（Starlink Group 17-25）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1063）は今回が31回目の飛行で、SpaceXの運用ブースターの中でも最多飛行回数を誇る機体の一つです。打ち上げ後、第1段ブースターは太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You（OCISLY）」への着艦に成功しました。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 6-104）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年2月22日 12時47分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Starlink衛星 28機（Starlink Group 6-104）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1067）は今回が33回目の飛行で、SpaceXの全ブースターの中で最多飛行記録を更新しました。これまでにCRS-22、Crew-3、Turksat 5B、Crew-4、CRS-25、Eutelsat HOTBIRD 13G、SES O3B mPOWER-A、PSN SATRIA、Telkomsat Merah Putih 2、Galileo L13、Koreasat-6A、そしてスターリンクミッション21回に使用されています。打ち上げ後、第1段ブースターは大西洋上のドローン船「A Shortfall of Gravitas（ASOG）」への着艦に成功しました。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

スターリンク衛星は、打ち上げ後しばらくの間、列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

