タレントの上沼恵美子（70）が、23日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。22日（日本時間23日未明）に閉幕したミラノ・コルティナ冬季五輪で印象深かった選手について語った。

番組冒頭、上沼は「オリンピック終わったな。誰が良かった？今回盛り上がったね」としみじみ。共演者が「メダルも過去最多」「フィギュアスケートも良かった」と触れると、「かおりん、もうかおりんと呼ばせていただきます。好きです」と女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織の名前を挙げた。

番組レギュラーの「藤崎マーケット」田崎佑一は、坂本の地元・兵庫県神戸市でスケートリンクが昨年オープンした際、とある番組で生中継したエピソードを披露。そこで練習していた選手にあいさつすると坂本だったといい、「びっくりしすぎて」と振り返った。

これに上沼は「普通のお嬢さんやもん。ちゃんとしたお嬢さんやね」とコメント。田崎が「太陽のような笑顔」と評すると、上沼は「笑顔が凄い」「ほんとムードメーカーっていうのかな、彼女がいるから花が咲くみたいなね」と語っていた。