「XG」プロデューサーら逮捕 コカイン所持疑い ファン心配の声も「XGを守ってください」「XGに影響ないと良いけど…」
愛知県のホテルでコカインを所持したとして、警視庁薬物銃器対策課は23日、麻薬取締法違反（所持）の疑いで、会社役員でHIPHOP／R＆BグループのXGのプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら男4人を現行犯逮捕した。
【写真】XG、恋愛などの“ルール”撤廃 プロデューサーSIMON氏が語る
逮捕の報道を受けSNSではファンから「XGの今後の活動に影響は？」「詳細はまだ分からないけど、とにかくXGを守ってほしい。ここで終わっていいグループじゃない」「XGのみんな大丈夫かな」「今までと変わらずXGを応援していく」「ともかくひたすらにメンバーが心配」「XGに影響ないと良いけど…」「XGを守ってください。メンタル面のケアをお願いします」など、グループの今後やメンバーの心身を気遣う声が上がっている。
捜査関係者によると、酒井じゅんほ容疑者らの逮捕容疑は23日午前0時20分ごろ、愛知県のホテルの一室で、コカイン1袋を所持した疑い。
