「XG」プロデューサーら逮捕 コカイン所持疑い ファン心配の声も「XGを守ってください」「XGに影響ないと良いけど…」

「XG」プロデューサーら逮捕 コカイン所持疑い ファン心配の声も「XGを守ってください」「XGに影響ないと良いけど…」