今回は、モラハラ元夫を離婚から10年後に見返したエピソードを紹介します。

ある日、経営する会社に元夫が現れ…

「モラハラ男だった元夫と離婚後、起業した私。会社の経営は大変ながらもやりがいがあり、寝る暇も惜しんで仕事に取り組みました。

そして離婚から10年がたち、経営も軌道に乗ってきた頃、なんと元夫が私の会社に商談に来たんです。元夫は私が商談相手で、しかも社長だとは思っていなかったみたいで、私を待つ間、『あんな女が社長？ ありえないだろ……』と言っているのが聞こえたんです。元夫に対し『この人、結婚していた頃と何も変わってない。成長してないな』とあきれました。

そして失礼な態度を取る元夫に対し、『商談相手に対し、ずいぶん失礼な態度ですね』『そちらとの取引はお断りします』と言ってやりました。元夫を見返せてものすごくスッキリしました」（体験者：30代女性・会社経営／回答時期：2025年8月）

▽ この後、この元夫はこの女性に失礼な態度をとったことから社内で問題になり、異動になったのだとか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。