「竹野内豊のような風貌」「あまりにも鈴木福くんにそっくり」現J1監督の過去ショットに反響
FC東京のコミュニティジェネレーターを務める元日本代表MF石川直宏氏が22日、自身のX(@sgss18)で懐かしい写真を公開した。
現在44歳の石川氏は横浜F・マリノスのアカデミーで育ち、2000年にトップチームへ昇格。2002年からFC東京でプレーし、2017シーズン終了後の引退までサイドアタッカーとして活躍した。
石川氏は、横浜FM時代の自分を含む選手一覧ショットを掲載したユーザーの投稿に反応。「もっとエモい選手が出てきました」と引用リポストし、現在FC東京を率いる松橋力蔵監督の現役時代の写真をアップした。
横浜FMの前身である日産自動車サッカー部や横浜マリノスで活躍した当時の松橋監督に対し、「竹野内豊のような風貌」「あまりにも今の鈴木福くんにそっくり」「岡崎に似てる」などの声が寄せられている。
もっとエモい選手が出てきました https://t.co/TidrHo1u02 pic.twitter.com/UhEBKSNpZG— 石川直宏 (@sgss18) February 22, 2026