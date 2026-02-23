乃木坂46、毎年恒例バースデーライブ2026年は東京ドームにて3デイズ開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46の毎年恒例となっている“BIRTHDAY LIVE”が、14周年を祝う2026年は5月19日、20日、21日の3日間、東京ドームでの開催が決定したことが発表された。

■「14歳になった乃木坂46の姿を楽しみにしていてください！」（梅澤）

これは“5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』”でのライブ会場で発表になったもの。2025年は東京・味の素スタジアムにて開催し、2026年は東京ドームでの開催となる。キャプテンの梅澤は「3日間、東京ドームでやらせて頂くのは初めてのことで。14歳になった乃木坂46の姿を楽しみにしていてください！」と意気込みを述べた。

乃木坂46は4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の発売を控えている。センターは5期生・池田瑛紗が務める。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

■ライブ情報

『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』

05/19(火)東京・東京ドーム

05/20(水)東京・東京ドーム

05/21(木)東京・東京ドーム

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com/

■【動画】乃木坂46『歩道橋』- CENTRAL25より