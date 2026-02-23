2023年のWBCで日本の指揮を執り世界一に導いた栗山英樹さんが日本時間23日ドジャースのキャンプ地を訪問しました。

前回MVPを受賞し、今大会でも侍ジャパンの中心人物として期待される大谷翔平選手の打撃練習も見守りました。

「昨日試合を見て、今日練習を見させてもらって、一つの基準として楽しそうにしているかどうかというのは、すごく大きな要素を持ってみていました。 非常に楽しそうに野球をやれているので、非常に順調なんだなという、すごくホットするというか安心するというかいい形だなと思いました」と大谷選手の様子を話しました。

今大会では「指名打者」として登録された大谷選手。前回大会では二刀流としてチームを支えました。「やっぱり何でもできるという選手が1人いるというのは、監督としては打って投げて走れるわけですし、そういう選手がいたというのは、すごく大きかったなと思います。ただ、逆に言えば、打つだけでも十分でチームから必要とされる選手なので、そこに集中してもらって大爆発してくれることを信じています」とコメント。

それでも大谷選手はこの日の取材で「最後にトラウト選手が出てくるなら、あるかもしれないです」とユーモアを交えて登板への意欲を語っていました。

これに対し栗山さんは「絶対言うでしょ。それは言うに決まってますね。それはジャッジでもジャッジじゃなくても、最後のシーンは俺ですって、俺行きますって言うと思いますけど、まぁちょっと一応ルール上いろいろあるんでしょう、登録の二刀流とかね、僕が見てたら、パッってベンチを見た瞬間に目があって、何もいわずに行くと思いますよ。 どう止めても止まらない感じが想像ができますけど」と笑いました。