MLB・ドジャースのキャンプ地であるアリゾナでの最終調整を終えた大谷翔平選手が、現在の状態について明かしました。

この日は、投手としてキャンプ2度目のライブBPに臨み、その後はフリー打撃を行うなど“二刀流”調整となった大谷選手。ライブBPでは、ベッツ選手、フリーマン選手、パヘス選手など主力7選手と対戦し、被安打は2、三振を2つ奪いました。

この日の投球を振り返り「まず2回投げられたので、今日はそれで良かった」と語った大谷選手。投手としてスタミナをつけていく点については「投げるスタミナは、走るとか何か重い物を上げるとかそういうことではなく、投げるしかない。試合のレベルで継続していく中で身についていくものかなと思うので、昨季の状態を継続して今年続けられれば。その中で健康をまず保っていくのが難しいことですし、一番やらなきゃいけないことではあるので、そこ次第かなと思います」と考えを明かしました。

WBCでは打者専念となる大谷選手ですが、WBC決勝での“電撃登板”の可能性については否定。今回アメリカ代表には選出外となったトラウト選手の名前をあげ「最後にトラウト選手が出てくるなら、あるかもしれないです」と語りました。

侍ジャパンに選出されるも、左脚の付け根を痛め状態が心配される松井裕樹投手については「連絡は取ったりとか、本人からもきました」とコメント。続けて「もちろん悔しいとは思いますけど、まずは軽症なことを祈っています」と思いを語りました。