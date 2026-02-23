映画『超かぐや姫！』上映延長＆劇場拡大決定 満員続出で2月27日からMV上映も
Netflixにて配信中で2月20日から1週間限定劇場公開となっていたアニメ映画『超かぐや姫！』の劇場上映延長と上映館拡大が決定。さらに、2月27日より本編終了後に「ray 超かぐや姫！Version」ミュージックビデオが上映されることも決まった。
【動画】「ray 超かぐや姫！Version」ミュージックビデオ
アニメーションクリエイター・山下清悟の初長編監督作品となる本作は、夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、"歌"でつながる少女たちの絆を描くオリジナルアニメーション作。
2月20日より1週間限定で劇場公開が開始されると、各劇場では座席予約が即完で満席となる上映回が相次ぎ、なかには上映回を急きょ追加して1日10回以上も上映する劇場も出てくるなど異例の事態となった。
この度、上映2週目となる2月27日より本編上映後に「ray 超かぐや姫！Version」のミュージックビデオが上映されることが決定した。1月に本作の公式YouTubeチャンネルで公開された本MVは、山下監督が直々にディレクションを担当し、本編の舞台裏や物語の続きが新規描き下ろしアニメーションで描かれた特別仕様。動画公開時には関連ワードが続々とXトレンド、Yahoo！検索急上昇ランキングの上位にランクイン、2月20日時点の動画再生回数は500万回再生を突破している。
原曲を手掛けたBUMP OF CHICKENのベース担当・CHAMAもXで「映画を観た後にMVを観て、もう一度映画を観る」ことを「超おすすめの見方」として推奨するように、「劇場でも本編と一緒にMVを観たい！」という要望がSNSで多数あがっていたことを受け、今回、上映延長＆拡大公開に対する感謝の気持ちとして劇場の協力を得て実現となった。
『超かぐや姫！』は、Netflixにて世界独占配信中、劇場公開中。
【動画】「ray 超かぐや姫！Version」ミュージックビデオ
アニメーションクリエイター・山下清悟の初長編監督作品となる本作は、夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、"歌"でつながる少女たちの絆を描くオリジナルアニメーション作。
この度、上映2週目となる2月27日より本編上映後に「ray 超かぐや姫！Version」のミュージックビデオが上映されることが決定した。1月に本作の公式YouTubeチャンネルで公開された本MVは、山下監督が直々にディレクションを担当し、本編の舞台裏や物語の続きが新規描き下ろしアニメーションで描かれた特別仕様。動画公開時には関連ワードが続々とXトレンド、Yahoo！検索急上昇ランキングの上位にランクイン、2月20日時点の動画再生回数は500万回再生を突破している。
原曲を手掛けたBUMP OF CHICKENのベース担当・CHAMAもXで「映画を観た後にMVを観て、もう一度映画を観る」ことを「超おすすめの見方」として推奨するように、「劇場でも本編と一緒にMVを観たい！」という要望がSNSで多数あがっていたことを受け、今回、上映延長＆拡大公開に対する感謝の気持ちとして劇場の協力を得て実現となった。
『超かぐや姫！』は、Netflixにて世界独占配信中、劇場公開中。