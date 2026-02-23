丸山桂里奈「ラードがあったからいれた」肉なし手作りチャーハン公開「発想がすごい」「料理上手」の声
【モデルプレス＝2026/02/23】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が2月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのチャーハンを公開した。
【写真】42歳元なでしこ「ボリュームたっぷり」ラード入れた肉なしチャーハン
丸山は「今シューイチで猪狩くんがチャーハン作ってて美味しそうすぎて私も作りました」と、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）でKEY TO LITの猪狩蒼弥が作っていたことに影響を受けて作ったというチャーハンを公開。白い器に盛りつけられたチャーハンについて「お肉はなくラードがあったからいれたらおいしくできた 玉ねぎとしいたけだけだけどチャーハンて奥深いな」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷり」「肉なしでも美味しそう」「ラードを入れる発想がすごい」「料理上手」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】42歳元なでしこ「ボリュームたっぷり」ラード入れた肉なしチャーハン
◆丸山桂里奈、手作り肉なしチャーハン公開
丸山は「今シューイチで猪狩くんがチャーハン作ってて美味しそうすぎて私も作りました」と、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）でKEY TO LITの猪狩蒼弥が作っていたことに影響を受けて作ったというチャーハンを公開。白い器に盛りつけられたチャーハンについて「お肉はなくラードがあったからいれたらおいしくできた 玉ねぎとしいたけだけだけどチャーハンて奥深いな」とつづっている。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷり」「肉なしでも美味しそう」「ラードを入れる発想がすごい」「料理上手」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】