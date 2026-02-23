ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」の真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さんが亡くなったことが２３日に発表された。５６歳だった。平成のバンドブームをけん引し、数々のヒット曲を送り出した名ドラマーの訃報に音楽界は悲しみに包まれた。バンド仲間やミュージシャンから続々と追悼が寄せられた。

未明の発表から一夜明け、歌手のＧＡＣＫＴが自身のＸ（旧ツイッター）に長文を投稿。ＬＵＮＡ ＳＥＡのＳＵＧＩＺＯから真矢さんの死を伝えられたという。「ＳＵＧＩＺＯからの突然の知らせに言葉を失った。シンちゃん、早いよ、早いって…」と絶句。「ボクが共にした時間は短かったけれど、音を交わした時間は間違いなく最高のものだった。あの圧倒的なグルーヴ。一打一打に宿る覚悟。同じステージに立った時、これ程の安心感をＬＵＮＡ ＳＥＡのメンバーはいつも味わっていたのかと心底嫉妬した」と共演を回顧。「空気の重心を一人で変えてしまう存在感を持つ、そんな稀有なドラマーだった。音を交わした者にしかわからない快感を、彼はいつも与えてくれた」と尊敬した。

最後に言葉を交わした時は「大丈夫、頑張るよ！」という言葉だったという。「いつものシンちゃんだった。もう彼のプレーをみることは叶わないけどＬＵＮＡ ＳＥＡという伝説の中で、シンちゃんは永遠に鼓動を刻み続ける。心からの敬意と感謝を。シンちゃん、頑張ったね。本当にお疲れ様」と悼み、「シンちゃん、本当に、本当に、ありがとね」と感謝した。

ＬＵＮＡ ＳＥＡと同じ１９９２年にメジャーデビューした「シャ乱Ｑ」でボーカルを務め、現在は音楽プロデューサーのつんく♂もＸで追悼。「この度の突然の悲報に驚きを隠せません。３児の父でもあり、何より同じ時代の日本のバンドシーンで共に奏であった同志として悔しさ、寂しさでいっぱいです」と悲痛な心情を吐露。プロデュースしたモーニング娘。は、真矢さんの妻・石黒彩が在籍していたという縁もあった。

ロックバンド「ＢＯＯＷＹ」のドラマーとして知られる高橋まこともＸで「真矢逝くのが早すぎだろう、なんとも言えないです。去年ゴルフやろうって言ってたのにな。ご冥福をお祈りします。先に逝くなよ！！」と突然の死を悲しんだ。

死去の発表があった未明にも多くのミュージシャンがＳＮＳを通じて追悼した。ロックバンド「ＳＨＡＺＮＡ」のボーカル・ＩＺＡＭはＸで長文を投稿。「真矢さん…また元気な御姿を見られる事を毎日、祈り願っていました。早すぎますよ…今、知って…とても胸が苦しくて辛いです」と打ちひしがれる。自身のデビュー時の思い出を回顧したあと「真矢さんの魂が乗ったビートは唯一無二です。そして、これからもＬＵＮＡ ＳＥＡという神のような存在はボクらの中で生き続けます」と尊敬。「どうか安らかにお休みください。真矢さんからいただいた愛情を胸にちっちゃな後輩として、ＳＨＡＺＮＡ頑張ります！！！いつかまたお愛出来ることになると思いますが、その時はまた笑顔で『お〜、ＩＺＡＭぅ〜』と言って迎えてくださいね。御冥福をお祈り致します」と締めくくった。

ロックバンド「氣志團」のメインボーカル・綾小路翔も自身のＸで、真矢さんの訃報を知らせるＬＵＮＡ ＳＥＡの投稿を引用しながら「真矢 ＦＯＲＥＶＥＲ ＦＯＲＥＶＥＲ 真矢」とメッセージを寄せた。

歌手のＴ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎこと西川貴教は、昨年１１月８日に行われたＬＵＮＡ ＳＥＡ主催のロックフェス「ＬＵＮＡＴＩＣ ＦＥＳＴ．２０２５」に出演。その時の西川の投稿に真矢さんが「ありがとう」を返信したやり取りを自身のＸに再掲し「あの日、このメッセージにあえて返信しなかったのは、ちゃんと次会った時、元気な姿でこの言葉を聞きたかったから。少し遅くなったけど、『こちらこそ、ありがとう』」とつづった。

真矢さんは１７日午後６時１６分に死去。昨年９月に脳腫瘍を患っていること、２０２０年にステージ４の大腸がんと診断されていたことを公表していた。バンドの公式サイトで「懸命なリハビリを続け、３月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした」と報告。葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行ったという。