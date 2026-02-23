◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル＝１着馬に高松宮記念優先出走権）

上り馬の勢いで最後に高い壁を乗り越える。フリッカージャブ（牡４歳、栗東・西園翔太厩舎、父サートゥルナーリア）は条件クラスを３連勝中。前走も２馬身差の圧勝で危なげなく、オープン入りを決めた。

４か月半ぶりの実戦になるが、１週前には栗東・坂路で５０秒７。加速ラップを刻みつつ、ラスト２ハロンは１１秒８、１１秒６の驚速のラップでまとめた。「すごい時計ですよね。いい筋肉がついて、体もパワーアップしてきた。スプリンターっぽくなってきました」と西園翔調教師は笑う。

今週で引退となる父の西園正調教師がフィオライア（牝５歳、栗東・西園正都厩舎、父ファインニードル）、ビッグシーザー（牡６歳、栗東・西園正都厩舎、父ビッグアーサー）の２頭出し。重賞で最後の親子対決となる。ここまで重賞では親子対決が３度（２４年函館スプリントＳ、キーンランドＣ、２６年プロキオンＳ）あり、すべて先着を許している。

今回も早くも父が「最後にうちの馬が差すからな」と笑顔でけん制球。しかし、高松宮記念・Ｇ１（３月２８日、中京競馬場・芝１２００メートル）を見据える大切な一戦で負けられない。しっかりと父超えを果たし、成長した姿で送り出す。