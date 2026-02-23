柳志荽（リュ・ジヒョン）韓国代表監督（55）の心境は柳賢振（リュ・ヒョンジン、39、ハンファ・イーグルス）がよく理解している。

2026ワールドベースボールクラシック（WBC）を準備する韓国野球代表には最近、悪材料が続いている。2023年杭州アジア競技大会の金メダルの「ワンツーパンチ」だった文棟柱（ムン・ドンジュ、ハンファ）、元兌仁（ウォン・テイン、サムスン）が相次いでけがで抜けた。19日には韓国系メジャーリーガーのライリー・オブライエン（セントルイス・カージナルス）までがふくらはぎを痛めて代表チームに合流できなくなった。

オブライエンは最高球速160キロのメジャートップ級ブルペン投手だ。柳監督が自ら米国に行って交渉し、今大会の抑え投手として期待していた。ところが大会2週間前に思わぬ暗礁にぶつかった。1年前からWBCだけを眺めてきた代表チームの立場では力が抜ける状況だ。

その時、選手団の精神的支柱である柳賢振が柳監督に近づいた。「監督、ここにいる私たちが強く団結して頑張ります。私たちを信じてください」。メジャーリーグ（MLB）で活躍したベテラン投手の重い一言に柳監督は感動した。「選手たちも（同僚の相次ぐ離脱に）意欲が落ちそうだったが、柳賢振がむしろ監督とコーチを先に励ますのを見て本当にありがたかった」と語った。

柳賢振は2010年広州アジア競技大会以来、初めて太極マークを付けて国際大会に出場する。23歳の若きエースだった柳賢振は16年ぶりに帰ってきた代表チームでまた先発陣の柱の役割を担う。柳賢振は「当時と違うのは年齢だけだ。マウンドでボールを投げるのは当時も今も同じ」と話した。

柳賢振はもともと笑顔が多いが、最近は特に笑いながらチームの雰囲気を盛り上げている。また、抜けた選手の代わりに選出された劉泳澯（ユ・ヨンチャン、LGツインズ）、金沢延（キム・テクヨン、斗山ベアーズ）など後輩選手を誰よりも応援している。柳賢振は「けがをした選手が抜けて代表チームで呼吸を合わせる新しいチームメートが来た」とし「明るい雰囲気を作ろうとしているが、後輩たちもよくついて来てくれるようだ。特に最年長の盧景銀（ノ・ギョンウン、SSGランダース）先輩が率先垂範し、チームの雰囲気はとてもよい」と伝えた。

柳賢振の登板準備は順調だ。柳賢振は21日、所属チームのハンファとの練習試合に先発登板し、2イニングを1被安打無失点に抑えた。今年初めての実戦だったが、予想より少ない投球数（19球）で予定されていた2イニングを終えた後、ブルペンで21球を投げた。柳監督も柳賢振のコンディションを見ながら笑顔を絶えない。

柳賢振は「次の登板では3イニングを消化し、（WBC1試合投球数制限の） 65球投球に合わせて体作りをしている」とし「昨年のこの時期に比べて確実によい。次の試合ではもっとよくなるだろう」と自信を表した。