音楽プロデューサーのつんく♂さんが23日、自身のX（旧Twitter）を更新し、ロックバンド・LUNA SEAのドラマーとして活躍し、今月17日に56歳で急逝した真矢さんの訃報を受け、悲痛な胸中を明かしました。



つんく♂さんは、「真矢 この度の突然の悲報に驚きを隠せません。」と書き出し、同じ時代を切磋琢磨し日本の音楽シーンを共に牽引してきた仲間として追悼の意を表明しました。







また、「三児の父でもあり、何より同じ時代の日本のバンドシーンで共に奏で合った同志として悔しさ、寂しさでいっぱいです。」とコメント。幾度もの手術やリハビリを乗り越え、最後まで再起を信じていた真矢さんの早すぎる別れを惜しみました。







つんく♂さんは、35年以上にわたって刻み続けられた卓越したドラムテクニックだけでなく、その明るく温かな人柄で多くのミュージシャンから愛された真矢さんの姿を振り返り、「どんな場面でも、屈託のない笑顔で挨拶をくれる彼の顔が脳裏に浮かんできます」と、生前の温かな交流を回想しました。







最後には、「心より、ご冥福をお祈りいたします。ありがとう、真矢。」と、長年の絆を感じさせる感謝と敬意を込めた言葉で投稿を締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】