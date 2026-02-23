タレントの鈴木紗理奈（48）が23日、自身のインスタグラムを更新し、愛息の16歳誕生日を祝福し、2ショットを披露した。

「2月23日、今日は息子16歳、ママ16歳の誕生日」と書き出すと、タイトなワンピース姿の自身と、ジャケット、ネクタイ、パンツ姿の息子とのモノクロの2ショットをアップ。

「私はどうやら愛情深い性格のようで若い頃はそれが故に孤独を抱え勝手に傷ついていた。リオトが生まれた日多幸感に包まれ、大号泣した日以来わたしはこの子の母親になる為にこれまでの人生があったんだと腑に落ち、シングルママで奮闘する日々は自分自身の学びと成長でしかなく、ここでは経緯を省くのだけれどインターナショナル教育に全振りし高額な学費を払う為に仕事も頑張れた」と回顧。

「この日わたしが母になったことで私の人生はほんとに豊かなものになり、強く逞しくなれました。なので、2月23日は息子の誕生日であり、新しい自分の誕生日」と記した。

「リオトはもう自分の夢に向かい歩きはじめ、わたしの役割は変わらず愛情を注ぎ、彼の勇気と自信を更に強固にするための丁寧なコミュニケーションそして、更に高額になった学費を払う事。笑」と続け、「はじまり出した親離れ、なんなら頼りになる場面も多くなり、親子関係もすこぶる順調。息子の成長とともに自分のために使える時間も増えたので自分のやりたいこと更にやって、自分の命使い切ります」と決意をつづった。

「2月23日リオトと私 お誕生日おめでとう」と締めくくった。

鈴木は08年12月にレゲエユニット・INFINITY16のTELA-Cと結婚。10年2月に長男が誕生したが13年12月に離婚した。鈴木は、2019年から英国に留学していた長男が、25年からは米国へ留学していると明かしている。