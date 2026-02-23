ヘルシーでデリシャスな蒸し料理に熱視線！お手軽＆高性能な「蒸し器」トリオ【趣味と遊びの“新定番”】

【趣味と遊びの“新定番”】

健康志向の高まりを受け、昨今、蒸し料理が再び脚光を浴びている。そこで本記事では、お手軽にヘルシー料理を楽しめる電気蒸し器を厳選紹介。1台あればさまざまな料理に応用も可能だ！

＊ ＊ ＊

2026年度から、ブロッコリーが約半世紀ぶりに新たな指定野菜に。食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富で、健康志向の昨今のトレンドとマッチしているからだとか。

ブロッコリーといえば蒸し料理における王道野菜。最新の電気蒸し器を改めてチェックしてみると、食材と水を入れるだけで美味しい蒸し料理が完成するスグレモノが多数！ 肉類などは余分な油を落としてくれるのも嬉しい。そんな電気蒸し器は今年の要注目家電といえよう！

グッズプレス編集部

室井康裕

主に家電やデジタル・ガジェットを担当。以前、弊社のグルメ雑誌「食楽」編集部に在籍していたこともあり、大のお酒＆料理好き。最近はお酒をチビチビ呑みながら調理するのが無上の楽しみ。

＜家電編＞

電気蒸し器

■ダイヤルを回せばほかほかの蒸し料理が完成！

ラドンナ

「Toffy コンパクト フードスチーマー」（5940円）

具材を入れてダイヤルを回すだけなので、忙しくて時間がない時などに大変重宝します。また、付属のエッグスタンドを使えばゆで卵も上手に完成。時短家電としても有能ですよ！（室井さん）

食材を入れ、ダイヤルを回すだけで蒸し料理ができる小型電気スチーマー。上下2段のスチームトレイを備え、異なるメニューを同時に調理できる。付属の調理カップを使えば茶碗蒸しや蒸しパンもお手のもの。

▲ウォータータンクに水を注ぎ、電源を入れてダイヤルを回せばOK。30分のタイマー機能搭載でほったらかし調理にも対応

■350Wのハイパワーで時短蒸し料理を美味しく仕上げる！

ラッセルホブス

「クイックミニスチーマー」（5500円）

例えばホットサラダなど、プラス1品料理が欲しい時に手早く調理可能なのでとても重宝します。2段式スチーム皿のため、異なる食材を同時に調理できるのも便利！（室井さん）

350Wのハイパワーにより、野菜や卵、肉まんなどを短時間でふっくら蒸し上げられるのが魅力のコンパクトスチーマー。ゆで卵は約10分、根菜類も15分前後で仕上がるため、忙しい朝やお弁当づくりにも適している。

▲ブザーで調理完了を知らせてくれるので、火加減や蒸し時間を気にする心配がない。空焚き防止機能搭載の安心設計だ

■1台で3役こなせるハイスペパな電気蒸し器

サンコー

「卓上鍋としても使える電気せいろ蒸し器」（7480円）

本物の竹を素材としたせいろで蒸すため、香り高い蒸し料理が味わえます。コンパクトな卓上鍋として使えるためコスパも抜群です（室井さん）

「蒸す」「煮る」「温める」の3種類の調理法が可能な多機能コンパクト調理器。天然素材の竹を使用したせいろで、本格的な蒸し料理が味わえる。ひとり暮らしや少人数世帯にうってつけだ。

▲せいろを外せば、卓上鍋としても使えるのでスペパ面も優秀、鍋料理やスープ、おでんなど幅広い調理に対応する

>> 特集【趣味と遊びの“新定番”】

※2026年2月6日発売「GoodsPress」3月号P40ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／GoodsPress編集部＞

【関連記事】

◆キャンプ飯の幅が広がるロゴスの「アウトドア蒸し器」って家でも使い勝手良さそうじゃない？

◆サンコーの電気せいろ蒸し器は一台二役！土台は卓上鍋としても使えるぞ！

◆冷凍シュウマイや小籠包がふっくら本格中華のよう！ライソンの電気せいろ蒸し器「点心爛漫」