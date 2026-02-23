「ヤエチカ」ランキング1位　気分はアメリカ！　アメリカンクラフトビールを片手に頬張る、絶品タコス

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号のヤエチカグルメベスト5特集で、1位だった『Antenna America（アンテナ アメリカ）東京店』を紹介します。

気軽に本物のアメリカの味を体験できる！

この店を激推しする最大の理由、それは何といっても壁一面にズラララ〜ッと並ぶアメリカのクラフトビールが国内最大級の品揃えということ。初めて訪れた時の興奮たるや、その数ザッと300種！

米国トップクラスのブリュワリーから小規模のマニアックな味まで約70社から直輸入しているとかで、トレンドを押さえつつ州の垣根を越えてこれだけ揃えられるのは輸入卸直営の強みだろう。酒屋としての利用も可能で、1本からでも購入できるとあって新幹線に乗る前に寄る人も多いとか。

しかも本場感あふれる料理と空間がまたシビレル〜。ビールのお供＆アメリカの食文化を代表する「チキンウィング」はNY出身のオーナー自慢のレシピだし、チーズやピクルスにソース類も米国産。おまけに調理に使う巨大スモーカーや本格テーブルゲームまで直輸入したそうだから、まあ気合と本気度が違う。

チポトレポークタコス、フィッシュタコス（1pc）950円、（2pc）1600円

『Antenna America（アンテナ アメリカ）東京店』チポトレポークタコス、フィッシュタコス 1pc 950円、2pc 1600円 米国産豚肉を使うスモーキーなチポトレポークやアラスカ産真ダラのフィッシュタコス。毎週火曜はタコチューズデーで限定の味も。ドラフトは10種

筆者イチオシは現地で人気のタコス。「チポトレポーク」はスモークしたほろほろの自家製プルドポーク×ピリ辛ソースの組み合わせが旨いの何の、すかさずビールを流し込めば日頃の疲れもぜーんぶ吹き飛んじゃう。

東京駅広しといえど最新＆本物のアメリカを体験できる店はココしかないでしょ!?

『Antenna America（アンテナ アメリカ）東京店』ストアリーダー 榎本俊平さん

ストアリーダー：榎本俊平さん「ほぼ毎週新作のビールが入荷します！」

『Antenna America（アンテナ アメリカ）東京店』テーブルゲームなど店内は本場の雰囲気

ヤエチカ『Antenna America（アンテナ アメリカ）東京店』

［店名］『Antenna America（アンテナ アメリカ）東京店』

［住所］外堀地下1番通り

［電話］03-6262-1906

［営業時間］11時〜23時（フード21時半LO、ドラフト22時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲地下中央口から徒歩4分

2026年1月号

