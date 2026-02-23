「ひどい失態」「明らかなミス」日本代表入り期待のドイツ古豪GKが茫然…“裏天王山”で痛恨の失策を現地メディアが酷評「その場に凍りついた」
現地２月22日に開催されたブンデスリーガ23節で、菅原由勢とミオ・バックハウス（日本名：長田澪）が所属する16位のブレーメンが、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属する17位ザンクトパウリと対戦。藤田に決勝ゴールを決められ、裏天王山”を１−２で落とし、降格圏の17位に転落した。
痛恨だったのは55分に先制点を献上した場面だ。ワンバウンドして正面に飛んできたハウケ・ヴァールのヘディングシュートをGKのバックハウスが後逸してしまったのだ。
ブレーメンの地元メディア『DEICH STUBE』は、守護神が茫然となったこの失点シーンを、「ひどい失態を犯した」「明らかなミス」と酷評した。
「一見、簡単そうに見えたヘディングシュートはミオ・バックハウスの指をすり抜け、ゴールネットに吸い込まれた。ブレーメンの若きGKにとって痛恨のミスだった」
「事件発生時、ミオ・バックハウスはただ膝をついて立ち尽くした。ブレーメンのGKは、まるで何が起こったのか理解できないかのように、その場に凍りついたように見えた」
ドイツ人の父、日本人の母を持つバックハウスは21歳にして古豪ブレーメンの正GKを務め、日本代表入りも期待されている逸材だ。今季も、不調のチームを好セーブで何度も救ってきたのは忘れてはならない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】名手がまさか…長田澪の痛恨ミスで失点
