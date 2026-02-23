【今週の運勢】2026年3月第1週の「うお座（魚座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

波瀾万丈。
変化を楽しんで。

運気は二転三転、思わぬ方向に進んでいきそう。

ある程度、アタリをつけて動こうとしても、あなたの思惑を超えてナナメ上の出来事が起こるでしょう。一難去ってまた一難だったり、軽い気持ちで取り組んだら、複雑怪奇な状況が待っていたりするはず。

でも、すべてはプロセスに過ぎないし、いずれも誰かが通った道です。前例を調べたり、専門家の力を借りたりすると、「人生あるある」だと気付くはず。しかるべき手は打ちつつ、心は軽く、深刻になり過ぎないようにやっていきましょう。

気分転換には、カラオケがオススメ。

デートは、梅や早咲きの桜を見にお出掛けを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)