みずがめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月23日〜3月1日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）運気は、お財布に直結。
お金の出入りをチェック！
あなたのコンディションが、そのまま、金運に結びつきそうです。
調子がよければ、ムダ遣いせずに順当に回せるでしょう。でも、心に波風が立ったり、プレッシャーに晒されたりすると、不用意にお金を使ってしまいそう。予定にない買い物をしたくなるのは、ストレスを感じているサインと心得て。
そういう意味で、社交はリーズナブルな設定に徹して。庶民的な価格で気楽に楽しめるプランを提案しましょう。意外なほど歓迎されるし、かえって盛り上がりそう。
ビジネスは、ひたむきに。泥臭い頑張りも実りそう。
愛は、偶数デーの連絡でスムーズ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)