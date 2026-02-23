【今週の運勢】2026年3月第1週の「みずがめ座（水瓶座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

運気は、お財布に直結。
お金の出入りをチェック！

あなたのコンディションが、そのまま、金運に結びつきそうです。

調子がよければ、ムダ遣いせずに順当に回せるでしょう。でも、心に波風が立ったり、プレッシャーに晒されたりすると、不用意にお金を使ってしまいそう。予定にない買い物をしたくなるのは、ストレスを感じているサインと心得て。

そういう意味で、社交はリーズナブルな設定に徹して。庶民的な価格で気楽に楽しめるプランを提案しましょう。意外なほど歓迎されるし、かえって盛り上がりそう。

ビジネスは、ひたむきに。泥臭い頑張りも実りそう。

愛は、偶数デーの連絡でスムーズ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)