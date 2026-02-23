やぎ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月23日〜3月1日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。
現状キープで。
これまでの苦労が実って、あなたらしい毎日が実現しています。まだ、微調整は必要だと思いますが、おおむね、やりたいことをやれるようになってきているはず。
しかし今週は、全体に遅れが生じて、思うように進まない気配があります。少し前なら、「えー？」と個人的に受け取ったはず。でも、いろいろクリアになった今は、「全体の傾向」と捉えられるのでは？
先送りできることは先送りして、無理のないスケジューリングで進めていけばいいのです。
オフは、1日1テーマで。詰め込まない方が楽しめます。
愛は、逃げ道を用意して。追い込み過ぎないこと。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
