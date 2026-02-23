フィギュア金メダル　アリサ・リウ話題の“激似”、大物歌手自身も認める「公認ですね！」「笑顔もそっくり」【冬季五輪】

アリサ・リウは鮮やかなスケーティングで金メダルに輝いた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪フィギュア女子で金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）に高い注目が集まっている。

一時引退からのカムバック劇、ダイナミックなスケーティングと表情豊かな仕草、ほかの選手に対するホスピタリティあふれる対応など、日本のファンもすっかり魅了された。

【動画】「芝の上でこんな回転できるの!?」アリサ・リウの超人的始球式を見る

またアリサ・リウをめぐっては日本の大物歌手と関連して「似ていない？」と当初から話題を集めていた。

それは「六本木心中」などの代表曲でも知られる歌手のアン・ルイスさんだった。

くしゃっとした笑顔と天真爛漫な表情もアンさんを彷彿させるという声がネット上で多く出ていた。



こういった声に対して身内からも反応が出た。