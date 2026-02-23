フィギュア金メダル アリサ・リウ話題の“激似”、大物歌手自身も認める「公認ですね！」「笑顔もそっくり」【冬季五輪】
アリサ・リウは鮮やかなスケーティングで金メダルに輝いた(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪フィギュア女子で金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）に高い注目が集まっている。
一時引退からのカムバック劇、ダイナミックなスケーティングと表情豊かな仕草、ほかの選手に対するホスピタリティあふれる対応など、日本のファンもすっかり魅了された。
【動画】「芝の上でこんな回転できるの!?」アリサ・リウの超人的始球式を見る
またアリサ・リウをめぐっては日本の大物歌手と関連して「似ていない？」と当初から話題を集めていた。
それは「六本木心中」などの代表曲でも知られる歌手のアン・ルイスさんだった。
くしゃっとした笑顔と天真爛漫な表情もアンさんを彷彿させるという声がネット上で多く出ていた。
こういった声に対して身内からも反応が出た。
アン・ルイスさんの息子でミュージシャンの美勇士が2月21日に自身のインスタグラムを更新。
「フィギュアスケートで金メダル取ったアメリカのアリサ・リュウちゃんがアン・ルイスに似てると話題になったので、アンさんに写真送ったら『かなり似てるね！』と本人も納得していた事をここに報告します 笑」と本人コメントを報告。アン・ルイスさんはすでに2013年に芸能界を引退している。
これにはフォロワーの間からも「公認ですね！」「本当にアンさんに似てますね」「ずっと、アンさんに似たとっても美人で可愛い人だなぁ〜って思ってました 笑顔なんて本当にチャーミングなアンさんそっくりで素敵ですよね」「ほんと、それ思ったわー」「素敵で、似てますね。笑顔もいいよね」と反響が拡がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。