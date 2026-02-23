【今週の運勢】2026年3月第1週の「いて座（射手座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

「そのうち」「いつか」がやってきます。
突貫工事で間に合わせましょう。

お尻に火がつきそう。

先延ばしにしてきたことが、必然となるのです。整理整頓が足らずに、あるはずの物が見つからないとか、分かっている前提で、知識や技術を求められるとか、冷や汗をかくかも。「時間のある時にやろう」と先延ばししてきたことに、今こそ取り掛かりましょう。

とても間に合わない、手に負えないと感じても、やってみるとなんとか回っていくはず。これをきっかけに、後回しを止められたら完璧です。

オフは、運動不足解消のチャンス。ゲーム感覚で楽しめるスポーツがオススメ。

愛は、生活感ゼロで。スペシャルデートを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)