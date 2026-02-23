いて座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月23日〜3月1日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。
突貫工事で間に合わせましょう。
お尻に火がつきそう。
先延ばしにしてきたことが、必然となるのです。整理整頓が足らずに、あるはずの物が見つからないとか、分かっている前提で、知識や技術を求められるとか、冷や汗をかくかも。「時間のある時にやろう」と先延ばししてきたことに、今こそ取り掛かりましょう。
とても間に合わない、手に負えないと感じても、やってみるとなんとか回っていくはず。これをきっかけに、後回しを止められたら完璧です。
オフは、運動不足解消のチャンス。ゲーム感覚で楽しめるスポーツがオススメ。
愛は、生活感ゼロで。スペシャルデートを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）「そのうち」「いつか」がやってきます。
