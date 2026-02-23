「15歳で頂点」の設計図に誤算…フィギュア女子6位で噴出する転換論　露メディアが問う“エテリ流”育成の限界【冬季五輪】

“鉄の女”とも称されるエテリ・トゥトベリーゼ氏(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月22日、閉会式が行われ、約2週間の熱戦に幕を閉じた。日本勢は過去最多となる24個のメダルを獲得。その中でも、フィギュアスケートがこちらも過去最多となる6個のメダルを手にする盛り上がりを見せた。

【写真】「もっと食べた方が…」心配の声が集まるザギトワの近影をチェック

一方で、対照的な国もある。女子フィギュア界を長年、席巻してきたロシアだ。今大会のロシアは国としての出場が認められず、アデリア・ペトロシャンが個人の中立選手として出場。しかし、演技に細かなミスも出て、6位に終わった。2014年のソチ五輪以降、エテリ・トゥトベリーゼ氏の門下生が五輪の頂点を争ってきた流れを踏まえれば、この結果は象徴的と言える。

ロシアメディア『スポーツ24』は大会を振り返り、「ソチ五輪以来初めて、女子シングルでロシア代表が金メダルを獲得できなかった」と指摘。さらに「エテリ・トゥトベリーゼの教え子が表彰台のトップに上がらなかったのは2014年以来初めてだ」とも伝え、「長年にわたりチャンピオンを輩出してきた“伝説のベルトコンベヤー”は、もはや機能不全に陥ってしまったのだろうか」と論じた。

同メディアは要因の一つとして年齢制限の変更を挙げる。「年齢制限が17歳に引き上げられたことは大きな打撃だった」とした上で、「これまでのシステムでは、女子選手は15歳前後でピークの状態に達するようにトレーニングプロセスが構築されていた。リプニツカヤ、ザギトワ、ワリエワはその典型例である」と指摘した。