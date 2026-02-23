さそり座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月23日〜3月1日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。
変化の兆し。
強運＆無敵モード。
望みがかないやすく、楽しく過ごせるでしょう。ただ、不思議なことに、大好きだったもの、ずっと続けていくつもりだったことが、ふっとどうでもよく感じそう。言語化するなら、「もういいかな？」「ちょっと飽きたかも」という感じでしょうか？
推し活、趣味、社交や遊び、場合によっては、仕事など、これまでの当たり前、人生の大前提が崩れようとしています。この感覚を大事にしていきましょう。
あなたは、次の段階へ向かって行くのです。よりよい変化ができるように、今を大事に次の足場を探って。
愛も、感度高めで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）予感を大事に。
変化の兆し。
強運＆無敵モード。
望みがかないやすく、楽しく過ごせるでしょう。ただ、不思議なことに、大好きだったもの、ずっと続けていくつもりだったことが、ふっとどうでもよく感じそう。言語化するなら、「もういいかな？」「ちょっと飽きたかも」という感じでしょうか？
推し活、趣味、社交や遊び、場合によっては、仕事など、これまでの当たり前、人生の大前提が崩れようとしています。この感覚を大事にしていきましょう。
あなたは、次の段階へ向かって行くのです。よりよい変化ができるように、今を大事に次の足場を探って。
愛も、感度高めで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)