【今週の運勢】2026年3月第1週の「さそり座（蠍座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

予感を大事に。
変化の兆し。

強運＆無敵モード。

望みがかないやすく、楽しく過ごせるでしょう。ただ、不思議なことに、大好きだったもの、ずっと続けていくつもりだったことが、ふっとどうでもよく感じそう。言語化するなら、「もういいかな？」「ちょっと飽きたかも」という感じでしょうか？

推し活、趣味、社交や遊び、場合によっては、仕事など、これまでの当たり前、人生の大前提が崩れようとしています。この感覚を大事にしていきましょう。

あなたは、次の段階へ向かって行くのです。よりよい変化ができるように、今を大事に次の足場を探って。

愛も、感度高めで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)