【巨人スタメン】ウィットリーがOP戦初登板 大城卓三とのバッテリーで挑む 石塚裕惺が2試合連続スタメン＆ダルベックはファースト起用
◇プロ野球・オープン戦 巨人-楽天（23日、沖縄・那覇）
前日の中日戦では完封勝利をあげ、今季のオープン戦での初勝利となった巨人。再び戦いの場を那覇・セルラースタジアムに移し、オープン戦3戦目を迎えます。
先発マウンドにあがるのは、これがオープン戦初登板となる新助っ人・ウィットリー投手。受けるキャッチャーは、正捕手争いに名乗りを上げている大城卓三選手です。さらに注目の2年目内野手・石塚裕惺選手も2試合連続でのスタメン起用となりました。オープン戦初戦ではサード、前日の試合では指名打者として出場していた新戦力・ダルベック選手はファーストでの起用となっています。
対する楽天の先発は、ドラフト1位のルーキー右腕・藤原聡大投手です。
▽対する楽天のスタメン1 (中) 佐藤直樹
2 (左) 中島大輔
3 (一) 浅村栄斗
4 (指) ボイト
5 (三) 黒川史陽
6 (遊) 村林一輝
7 (右) マッカスカー
8 (二) 小深田大翔
9 (捕) 太田光
(投) 藤原聡大