◇プロ野球・オープン戦 巨人-楽天（23日、沖縄・那覇）

前日の中日戦では完封勝利をあげ、今季のオープン戦での初勝利となった巨人。再び戦いの場を那覇・セルラースタジアムに移し、オープン戦3戦目を迎えます。

先発マウンドにあがるのは、これがオープン戦初登板となる新助っ人・ウィットリー投手。受けるキャッチャーは、正捕手争いに名乗りを上げている大城卓三選手です。さらに注目の2年目内野手・石塚裕惺選手も2試合連続でのスタメン起用となりました。オープン戦初戦ではサード、前日の試合では指名打者として出場していた新戦力・ダルベック選手はファーストでの起用となっています。

対する楽天の先発は、ドラフト1位のルーキー右腕・藤原聡大投手です。

▽対する楽天のスタメン

1 (中) 佐藤直樹2 (左) 中島大輔3 (一) 浅村栄斗4 (指) ボイト5 (三) 黒川史陽6 (遊) 村林一輝7 (右) マッカスカー8 (二) 小深田大翔9 (捕) 太田光(投) 藤原聡大