歌手の小林幸子（72）が23日、自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーによる“幸子会”を報告した。

「先日、第2回目となる林真理子さんが命名した、幸子会を開催しました」と報告。「林真理子さんの仕切りで始まったこの会 みんな、お仕事が違う女子会」とつづった。

「メンバーは、林真理子さん！安倍昭恵さん！編集者の中瀬ゆかりさん！秋元康さんの奥様で、元超アイドルだった麻巳子ちゃん！麻巳子ちゃんは、今は一般の方なので、お顔スタンプさせていただいてます」と記し、集合写真をアップした。

「お店は、麻巳子ちゃんの行きつけの隠れ家的なイタリアン」と小林。「こちらのお店、お料理もワインもめちゃくちゃ美味しいお店で、ガールズトークで盛り上がりました 最後は、ちゃんとみんなで割り勘」と記した。

「久しぶりの割り勘で、バタバタして小銭落として、昭恵さんが拾ってくれるてw ゆかりさんがお会計してくれて、みんなに両替してくれて、車の手配は、麻巳子ちゃんがやってくれた〜」とつづった。

「いや〜！！！！楽しかった 皆んな仕事を離れてのトークは、面白いなぁ みんなとってと良い方達ばかりの幸子会でした 次回は夏にねと約束しました 写真見ると、なかなか凄いメンバーよね」とした。