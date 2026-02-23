ＪＯＣの公式Ｘが２３日、新規投稿され、フィギュアペアで日本勢史上初めてとなる金メダルを獲得した木原龍一、三浦璃来の企画映像が公開。仲良く同じポケモンのキャラを選ぶシーンがファンの反響を呼んだ。

「フィギュアスケートペア 三浦璃来選手 木原龍一選手にポケモンのプレゼント」と題して公開された動画では、２人の前に５体のポケモンキャラが並べられ「どれか一つプレゼントさせていただきます」と告げられた。

すると木原が「マサラタウンから飛び立つみたいな」とカントー地方を舞台にした作品に登場する、主人公やライバルの住む小さな田舎町を即答。「分かる人には分かる」「世代です」と明かし、撮影場所が笑いに包まれた。

その上で「イーブイがいい」と木原が語ると、三浦も「龍一くんは絶対にイーブイを選ぶと思った」と呼応した。「イーブイって進化するじゃないですか。無限の可能性がある。『可能性は無限大』と書かれたシールをスーツケースに貼ってる」と理由を明かし、大切そうに人形を見つめる木原の隣で「かぶってもいいですか？」と三浦が逆質問。ＯＫが出ると「私もイーブイでお願いします」と宣言し、隣で木原が「えっ！？イーブイでいいの？」と問いかけた。

三浦は「うん」といい、木原はどこかうれしそうな表情。ほっこりする２人のやりとりに「仲良くイーブイ選ぶの反則すぎます」「同じの選ぶなんてどこまでも仲良いですね」「一緒のを選ぶところよっ！！！」「もう、全部あげちゃう笑」「尊い」とファンから多くの反響が集まっていた。