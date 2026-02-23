２２日に放送されたＴＢＳ系日曜劇場「リブート」では、ついに儀堂にリブートした早瀬（鈴木亮平）と、本物の儀堂（鈴木亮平）が対面する。そこで信じたはずの一香（戸田恵梨香）がやはり早瀬をだましている…といわれ早瀬は混乱する。

本物の儀堂を２４時間以内に見つけなければ殺されてしまう早瀬。一香と手を組み、儀堂を探し始める。

儀堂の妻・麻友（黒木メイサ）は、一香はまだ大きなウソを隠している…と訴えるも、早瀬はそれはクリアしたとし、一香は仲間だと主張する。そんな一香の妹の病室に儀堂がやってくる。ＬＩＮＥで妹と儀堂の２ショットを見た一香は早瀬とともに病院に直行するも、ここで儀堂は早瀬を拉致し、連れ去ってしまう。

早瀬は儀堂のアジトで体を縛られ儀堂から暴行を受けるも、ここで儀堂は早瀬の妻・夏海を殺したのは自分ではないと言い出す。驚く早瀬。儀堂は「夏海を殺したのも一香なんじゃないかと思っている」とまで言い出し、早瀬をリブートさせると言ったのも一香だと主張。ここで一香からビデオ通話がかかってきて、麻友が拉致されている映像が送られてくる。一香は「薬で寝てる。朝まで起きない。助けたければ早瀬を解放して、今から送る場所に来て」とだけ言って切る。

一香については、最初は敵と思われていたが、病気の妹を助けるために脅されていた…という言葉を信じ、早瀬は一香を信じ、仲間となって動くことを決意したばかり。それが再び一香は敵、儀堂が仲間…という設定となり、ネットは「話が進んでいるようで全然進んでない。同じ所をぐるぐるしているように思える」「それにしても同じ顔があるとこんなに混乱するもんかね。もうストーリーわからなくなってきた」「一香がまったくわからなくなってきた」「リブート、いよいよ意味が分からなくなってきた」など、一部で混乱の声が上がってきた。

次週は第一章が完結すると予告されており、謎が一気に解明されそうだ。