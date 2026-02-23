TWICEサナ「年に一度」素肌輝くオーバーオール＆ベアトップ姿披露「スタイルが神」「美しさレベチ」の声
【モデルプレス＝2026/02/23】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が2月22日、自身のInstagramを更新。オーバーオールにベアトップを合わせた姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳TWICE日本人メンバー「ドキッとした」胸元のぞくベアトップ姿
サナは「この日は年に一度着るかどうかというサスペンダーデー」とつづり、写真を投稿。美しい素肌がのぞく黒のベアトップに青と白の細いストライプのオーバーオールを合わせ、棚に腰掛けたスタイルで手を広げるなどの元気いっぱいのポーズを披露している。
この投稿に「めちゃくちゃ似合ってる」「美しさレベチ」「スタイルが神」「元気印で可愛い」「ドキッとした」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
