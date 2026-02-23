サナ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/23】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が2月22日、自身のInstagramを更新。オーバーオールにベアトップを合わせた姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】29歳TWICE日本人メンバー「ドキッとした」胸元のぞくベアトップ姿

◆TWICEサナ、ベアトップ＆オーバーオール姿公開


サナは「この日は年に一度着るかどうかというサスペンダーデー」とつづり、写真を投稿。美しい素肌がのぞく黒のベアトップに青と白の細いストライプのオーバーオールを合わせ、棚に腰掛けたスタイルで手を広げるなどの元気いっぱいのポーズを披露している。

◆TWICEサナの投稿に反響


この投稿に「めちゃくちゃ似合ってる」「美しさレベチ」「スタイルが神」「元気印で可愛い」「ドキッとした」などと話題となっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】