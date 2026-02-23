畑芽育「姪っ子に好かれたいから」始めたシール帳公開「めいなぎシール貼ってて最高」「理由が可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/23】女優の畑芽育が2月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しく始めたシール帳を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳美人女優「姪っ子に好かれたいから」自身のシール貼ったシール帳
畑は「始めた 姪っ子に好かれたいから」とつづり、溺愛しているという2024年末に産まれた姪と楽しむための、自作のシール帳を披露。表紙には、女優の齊藤なぎさと共にパーソナリティを務めるPodcast番組「畑芽育＆齊藤なぎさのオフはこんな感じ」（隔週日曜日配信）のグッズから、2ショットシールと「大頭抱え」「わかんの！！」のシールを貼っている。
この投稿に「めいなぎシール貼ってて最高」「芽育ちゃんの気持ちわかる」「シール帳始める理由が可愛い」「姪っ子ちゃんと楽しんで」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
