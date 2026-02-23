馬トク報知では今年から過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】がスタート。今回はネイティヴハートが勝った０６年のオーシャンＳを取り上げる。重賞昇格１年目に「地方の雄」が同一レース３年ぶりの勝利。単勝１４番人気、１３９・５倍の人気薄で、３連単２１６万馬券の立役者となった。

とても８歳馬とは思えない。突然すぎる鮮やかな復活だった。最後の直線。中団を進んだネイティヴハートが馬群を縫うように伸びてくる。急坂も関係なく、力強さを増していく末脚で先頭に立ってからも勢いは鈍らない。２着のコパノフウジンを１馬身突き放す完勝だ。

単勝１４番人気で１３９・５倍の超人気薄。しかし、無理もない。３年前のこのレース以来、１８戦も勝ち星なしの８歳馬。前年の２００５年は６戦すべて８着以下で、２ケタ着順の惨敗も３度あった。「１頭ずつ抜いたら勝っちゃったという感じ。これだけ見事なレースをしてくれるとは…。馬に感謝です」。当時は大井所属で、人馬ともに中央へ乗り込む形だった内田博はパートナーをたたえた。

３年前と名称は同じオーシャンＳ。しかし、この年から重賞に昇格した記念すべき年に、しっかりと名前を刻む勝利だった。「きょうがフロックでないというのを次に見せたい」と内田博。８歳にして、初めてつかんだ重賞タイトルの先には優先出走権を取った高松宮記念が映っていた。

その言葉通り、続くＧ１でも存在感を示した。中団からの競馬で直線に向くと、前走と同じように猛然と追い込み、５着に食い込んだ。「２着くらいはあるんじゃないか、というような脚だった。衰えるどころか、馬が良くなっているみたいですね」と内田博は満足そうに振り返った。

異色の馬だった。ネイティヴハートは父スターオブコジーン、母ポトマックチェリー（父ノーザンテースト）。岩手の水沢競馬所属で２歳時に地元で無傷の連勝を続けた後、中央のアイビーＳを勝利。以降、２度の転厩はあったが、９歳での現役引退まで地方馬のまま、中央を中心に走り続けた。中央で４０戦は地方馬としては最多の数字。中央で４勝はコスモバルクと並ぶ最多タイの記録となっている。