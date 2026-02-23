C 55

AMGは2005年1月1日、ダイムラー・クライスラーの完全子会社となった。ほぼ同時期に、C 32の後継としてC 55が登場。Eクラスと同様に、スーパーチャージャーから自然吸気に変更され、従来の3.2L V6（354ps）も、新型の5.4L V8（367ps）に置き換えられた。

【画像】AMGが生んだ比類なきスーパースポーツカー【メルセデス・ベンツSLS AMGを詳しく見る】 全28枚

それだけではなく、走りも大きく変わった。当時AUTOCARはこう評した。「C 55は、よりシャープでスポーティな方向性への、小さいながらも確かな転換を示している。これは従来のAMGチューンのCクラスよりも、BMW M3に近い存在だ」



6人乗りMPVのRクラスに510psの6.2L M156 V8を搭載したR 63を、当時のAUTOCARは「ありえない組み合わせ」と評した。このエンジンはAMGが初めてゼロから設計したもので、後に2009年と2010年のインターナショナル・エンジン・オブ・ザ・イヤーでパフォーマンス部門賞を受賞する。

R 63は0-100km/h加速5.0秒、最高速度250km/hと、そのサイズにしては極めて速い。AUTOCARの試乗記では、アウトバーンでの走りに感銘を受けつつ、「ロールのしやすさと、ウェット路面での強烈なアンダーステア」には少し不満を漏らしている。



SLSは、メルセデスAMGとして初めて完全設計した車両である。エンジンには、M156を大幅に改良したM159が採用された。2013年のブラックシリーズ（写真）では、6.2Lの排気量を維持したままさらに強化し、630psを発生させている。

運転は難しいが、適切な条件下では「現代の道路を走る他のどのクルマとも異なる体験を得られる」と当時のAUTOCARは記している。



SLSで最も強力なモデルエレクトリックドライブだ。その名が示す通り、合計出力750psの4基の電気モーターを搭載するEVである

重量は2110kgと標準のSLSより500kg重いが、それでも0-100km/h加速は3.9秒を達成。2013年6月にはニュルブルクリンク・ノルトシュライフェで当時EV最速となる7分56秒234のラップタイムを記録した。



メルセデス・ベンツは1979年からGクラスを生産しており、AMGも高出力バージョンを数多く手掛けてきた。

最も過激なモデルはG 65 AMGファイナルエディション（写真）で、6.0LツインターボV12エンジンから630psを発生した。現行のG 63は、はるかに小型の4.0L V8エンジンを搭載しながらも、585psとかなり近い数値を叩き出している。



AMGがMクラスの派生モデルを初めて世に送り出したのは1999年だ。ML 55は5.4L V8エンジンを搭載し、347psを発生。当時のSUVとしては非常に高性能だった。

2007年のML 63（写真）では、6.2L M156 V8により大幅に加速性能を向上させている。さらにこれを凌駕したのが、2012年登場の次世代ML 63だ。5.5LツインターボV8を搭載し、標準仕様の出力は525psだが、AMGパフォーマンス・パッケージを装着すると557psに上昇。0-100km/h加速は4.7秒まで短縮された。



AMGといえば大排気量エンジンを専門とするイメージが強いが、2.0L直列4気筒エンジンこそ、同社の最も印象的な成果の1つである。

M270をベースにしたM133は、2012年にA 45および同等のCLA、GLAモデルに搭載され、360psを発揮した。この出力は数年後に380psに引き上げられた。



M133の後継機M139は、さらに強力だ。上位モデルでは最高出力422psを発生。四輪駆動とツインクラッチ式セミオートマティック・トランスミッションを組み合わせることで、A 45 Sは0-100km/h加速を3.9秒で達成する。



SLSに続き、メルセデスAMGが完全独自開発した2台目のモデルがAMG GTだ。4.0L M178ツインターボV8エンジンは「完全新規開発」と称されるが、4気筒のM133との近縁関係も認めている。出力は462psからGT RおよびGT Rプロ（写真）の585psまで幅広い。

競技専用のGT3バージョンには、SLSから流用した6.2L M159自然吸気V8エンジンが搭載されている。



2018年に登場したA 35は、実質的にA 45のジュニア版と言える。エンジンは依然として2.0L直列4気筒ターボだが、出力は306psとやや控えめである。

数年前ならホットハッチとして驚異的な数値だが、現代では決して珍しいものではない。AMGラインナップの中では、A 35はエントリーモデルとしてボトムを支えている。



2017年、メルセデスAMGワンがフランクフルト・モーターショーで初公開された。開発はさまざまな理由で遅れていたが、特に問題となったのは、F1用の1.6Lエンジンを公道走行可能なハイパーカーに収めるという技術的な課題だった。

このエンジンは最大回転数1万1000rpmを誇り、単体で約680psを発生する。これに電気モーターが加わることで、総出力は1000psを超える。顧客への納車は2023年初頭にようやく開始され、275台が生産される予定だ。



