7人組女性ヒップホップグループ、XGのプロデューサー、SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら男4人が23日、愛知県内のホテルでコカインを所持したとして、麻薬取締法違反（所持）の疑いで警視庁薬物銃器対策課に現行犯逮捕されたことが、関係者への取材で分かった。

逮捕容疑は23日午前0時20分ごろ、愛知県内のホテルの一室で、コカイン1袋を所持した疑い。ほか、会社員の38歳の男と51歳の男、自称プロデューサーの39歳の男も逮捕された。今後、使用についても調べる。

XGは21、22日の両日、名古屋・IGアリーナでワールドツアーの公演を行っていた。

XGは17年から5年間の育成期間をへて、22年にデビュー。全曲の全歌詞が英語で、圧倒的なパフォーマンス力と歌唱力で米ビルボードの各チャートで次々と1位を獲得し、日本人ガールズグループ史上初めて米ビルボード誌の表紙を飾るなど、世界で次々と快挙を成し遂げている。昨年4月には米最大の音楽フェス「コーチェラ2025」で、同フェス最大規模の屋内ステージで日本人初のトリを務め、5月まで行われたワールドツアーでは全世界で40万人を動員するなど、世界を舞台に活躍している。