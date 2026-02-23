これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の山沿いにナダレ注意報、上・中・下越の所々と佐渡に強風・波浪・融雪注意報が発表されています。

注意報の出ている地域では、強風や高波・融雪による土砂災害やナダレに注意ください。



◆23日(月)これからの天気

連休最終日の県内は、昼過ぎまで雲の多い天気が続くでしょう。

夕方以降は広く晴れそうです。

降水確率は、30%以下となっています。



◆23日(月)の予想最高気温

最高気温は、6～11℃の予想です。

昨日より大幅に低いでしょう。



この時期としては高い気温が続きますが、気温の大きな変化に注意ください。