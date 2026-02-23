22日、佐渡市で住宅近くの小屋が燃える火事があり、焼け跡から身元不明の遺体が見つかりました。持ち主と連絡が取れておらず、警察が身元を調べています。



火事があったのは、佐渡市小倉の92歳男性の小屋です。22日午後3時すぎ、近隣住民から「建物が燃えている」と消防に通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての小屋が全焼しました。



小屋の外で身元不明の焼けた遺体が見つかりました。小屋の近くには野焼きの跡があったということです。近くで1人暮らしの男性と連絡が取れておらず、警察が遺体の身元を調べています。