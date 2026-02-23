きょうは関東で春一番が吹きました。関東で春一番が吹くのは2年ぶりです。きょうは暖かい南風によって、東京は最高気温が23℃、横浜は22℃など、5月並みの暖かさになりそうです。一方、寒気が入る北日本や日本海側では、きのうより大幅に気温が低くなる見込みです。

天気は北日本の日本海側や東日本、西日本で広く晴れるでしょう。北海道や東北北部は雪の降る所がありますが、範囲は狭いです。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：6℃ 釧路：7℃

青森 ：7℃ 盛岡：9℃

仙台 ：15℃ 新潟：11℃

長野 ：12℃ 金沢：12℃

名古屋：18℃ 東京：23℃

大阪 ：18℃ 岡山：17℃

広島 ：17℃ 松江：13℃

高知 ：22℃ 福岡：14℃

鹿児島：22℃ 那覇：25℃

あすは西から天気が下り坂に向かい、西日本で午後から雨が降る見込みです。東日本もあさっては久しぶりのまとまった雨になり、本降りの時間が長くなりそうです。

水曜日は関東で雨の時間が長く、日中は10℃前後で冷たい雨になりそうです。