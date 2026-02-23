TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

きょうは関東で春一番が吹きました。関東で春一番が吹くのは2年ぶりです。きょうは暖かい南風によって、東京は最高気温が23℃、横浜は22℃など、5月並みの暖かさになりそうです。一方、寒気が入る北日本や日本海側では、きのうより大幅に気温が低くなる見込みです。

天気は北日本の日本海側や東日本、西日本で広く晴れるでしょう。北海道や東北北部は雪の降る所がありますが、範囲は狭いです。

きょうの各地の予想最高気温
札幌　：6℃　 釧路：7℃
青森　：7℃　 盛岡：9℃
仙台　：15℃　新潟：11℃
長野　：12℃　金沢：12℃
名古屋：18℃　東京：23℃
大阪　：18℃　岡山：17℃
広島　：17℃　松江：13℃
高知　：22℃　福岡：14℃
鹿児島：22℃　那覇：25℃

あすは西から天気が下り坂に向かい、西日本で午後から雨が降る見込みです。東日本もあさっては久しぶりのまとまった雨になり、本降りの時間が長くなりそうです。

水曜日は関東で雨の時間が長く、日中は10℃前後で冷たい雨になりそうです。