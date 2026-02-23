サッカー日本代表でタレントの武田修宏が、「20代女性からもらったプレゼントのお返し」をセレクト。女性陣から大絶賛された。

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が2月16日に放送。番組では「あのvs不適切おじさん アップデートできているかチェック」と題し、武田をはじめとする“おじさん”たちが今の時代に合わせて接し方や行動をアップデートできているかを検証した。

東京ホテイソン・たけるをMCに、若者代表としてあのちゃんとぱーてぃーちゃん・信子、おじさん代表として、梅沢富美男、武田修宏、長州力、武藤敬司が参加。「仕事関係の20代女性に誕生日プレゼントをもらったら、何をお返しするか」というテーマで4人がそれぞれ回答した。

「5000円くらいのネクタイをプレゼントされた」前提で考えたお返しで、まずは長州が「クッキーくらい」と答え「クッキーくらいでいいでしょ」という感じが嫌だとダメ出し。続く武藤は「商品券・おこめ券」。あのちゃんは「困る」と苦い反応をみせるが、信子は「好きに選んでいいよって幅をもたせてくれたのが、意外とイイ男」と高評価だった。

4人のなかで最も好評だったのが武田の「ネイルオイル」。「重くもなく軽くもない感じで、考えたもので。形として残るものもあんまりよくないと思ったんで…。ハンドクリームとか、ちょっとしたものがすごいいいのかなと思ってネイルオイル」と理由を説明しながら、「こういうのプレゼントしようかなと思って買ってきましたんで…どうぞ」とあのちゃんに何やら手渡す武田。

たけるや信子らも「え？今？」「え？」「すご」と騒然とするなか、武田は「使ってみてください。甘皮とか、保湿とか、あと香りがすごくいいんで…。女性はこういうちょっとしたものを女性は喜ぶ」としたり顔。

長州と武藤は「これ反則じゃん」「レッドカードだよ」と猛反発するも、あのちゃんらは「これはいいね」「香りもいいですね」と大喜び。

自身も日頃からネイルケアをしているという武田に、あのちゃんは「ちょっとびっくりはしたけど、だからこそネイルオイルっていうのはその人特有のプレゼントだと思っちゃって。よいかも」「いくらあっても困らないから」と絶賛。信子も「女子でネイルオイルいらない子ってマジいないし、チョイスもすごい素敵だし。身だしなみも整えてるんだなってうかがえるしメチャいいと思うんだけど」と褒め称えるも「ウチにはネイルオイルなかったんで普通にむかつきます」とピシャリ。武田は「楽屋にもう一個ありますんで」と言い訳していた。

また梅沢が選んだ「シャネルのリップクリーム」は「つけてほしいのかなと思っちゃう」「色付きじゃなければ」「梅澤さんじゃなければ」と意見続出。最終的に、武田のチョイスがベストということで落ち着いた。

（あのちゃんねる）