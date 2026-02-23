LUNA SEA真矢さん死去 “そっくり”アスリートが追悼「まるで本物のご兄弟のよう」 里崎智也氏が2ショット＆メッセージ
ロックバンド・LUNA SEAの真矢さんが、17日に亡くなった。56歳だった。22日深夜、LUNA SEAオフィシャルサイトおよびSNSにて発表された。訃報を受けて、多数の声が寄せられている。
【写真】LUNA SEA真矢さん追悼…里崎智也氏とのそっくり2ショット多数
元プロ野球選手の里崎智也氏は、自身のXを更新し「真矢さんありがとうございました。ゆっくり休んでください」とメッセージ。「異なる分野でしたけど、お会いできたことは光栄です。ご冥福を心よりお祈りいたします」と追悼した。
2人は似ているとして知られていた。2019年に初対面した際には、里崎氏が「やっぱり似てる！兄弟といっても全世界で通じると思う！」と伝えたほど。
多数の2ショットに対して「まるで本物のご兄弟のようでしたね」「すごく似てらっしゃる!!」「相席食堂見てました。お二人とも分野を究めた方。真矢さんの分まで、これからの活躍期待しています」など、多数の声が寄せられている。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。昨年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
